Beppe Grillo, qualcosa di personale... e le certezze svaniscono (Di giovedì 22 aprile 2021) “Arrestate me! Mio figlio è innocente, non potete processarlo per stupro. La ragazza era consenziente, si capisce dal film. Sono dei diciannovenni con il pisello in mano. E poi lei li ha denunciati ben otto giorni dopo. Non lo trovate strano? Povero figlio mio…”. C’era una volta un attore comico. Tra i più bravi d’Italia, sicuramente il più dissacrante. Negli anni divenne sempre più pungente. Incominciò a dileggiare i Vip del mondo dello spettacolo, poi i politici di fama. In seguito prese ad alternare le sue battute al fulmicotone con vere e proprie denunce sulle ingiustizie sociali e le ingerenze delle multinazionali. Era ospitato dalle più seguite trasmissioni televisive. Quando entrava in scena lui l’audience andava a mille. Gradatamente le sue accuse sulla disonestà da parte dei governanti e sulla spregiudicata ricerca del profitto da parte delle grandi imprese ebbero il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) “Arrestate me! Mio figlio è innocente, non potete processarlo per stupro. La ragazza era consenziente, si capisce dal film. Sono dei diciannovenni con il pisello in mano. E poi lei li ha denunciati ben otto giorni dopo. Non lo trovate strano? Povero figlio mio…”. C’era una volta un attore comico. Tra i più bravi d’Italia, sicuramente il più dissacrante. Negli anni divenne sempre più pungente. Incominciò a dileggiare i Vip del mondo dello spettacolo, poi i politici di fama. In seguito prese ad alternare le sue battute al fulmicotone con vere e proprie denunce sulle ingiustizie sociali e le ingerenze delle multinazionali. Era ospitato dalle più seguite trasmissioni televisive. Quando entrava in scena lui l’audience andava a mille. Gradatamente le sue accuse sulla disonestà da parte dei governanti e sulla spregiudicata ricerca del profitto da parte delle grandi imprese ebbero il ...

Advertising

sonolucadini : Comunque Beppe Grillo, se mai fosse servito, ha dato l'ennesima riprova dell'uomo che è e dei valori che ha; e non… - meb : Parvin Tadjik, i processi si fanno in aula non sui social. Si chiama giustizia, non giustizialismo. Suo marito Bepp… - Internazionale : Nel suo video Beppe Grillo è riuscito a mettere insieme tutti i pregiudizi che hanno a che fare con la violenza di… - BolliniAnna : Beppe #Grillo: “Mio figlio non è uno stupratore è solo un coglione” Insomma, potremmo definirlo “tutto suo padre” - SilviBrogi : RT @SirDistruggere: Sempre per rispondere a Beppe Grillo. #ilgiornodopo -