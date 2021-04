Benvenuto a “Non mi uccidere”, il teen drama italiano a tinte horror italiano che aspettavamo (Di giovedì 22 aprile 2021) Presto si potrà tornare in sala, ma per ora lo streaming è ancora il nuovo cinema. Così l’ultimo film diretto da Andrea De Sica, intitolato Non mi uccidere, si può già noleggiare o acquistare su praticamente tutte le piattaforme. Secondo lungometraggio del regista dopo I figli della notte (2017), ha per protagonisti Alice Pagani, già diretta da Andrea De Sica nella serie Netflix Baby, e Rocco Fasano, volto di Skam Italia. Leggi anche › Alice Pagani: «Non ho paura dei miei lati oscuri» Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Chiara Palazzolo, Non mi uccidere diventa un teen drama soprannaturale che non si smarca totalmente da una dimensione realistica. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 22 aprile 2021) Presto si potrà tornare in sala, ma per ora lo streaming è ancora il nuovo cinema. Così l’ultimo film diretto da Andrea De Sica, intitolato Non mi, si può già noleggiare o acquistare su praticamente tutte le piattaforme. Secondo lungometraggio del regista dopo I figli della notte (2017), ha per protagonisti Alice Pagani, già diretta da Andrea De Sica nella serie Netflix Baby, e Rocco Fasano, volto di Skam Italia. Leggi anche › Alice Pagani: «Non ho paura dei miei lati oscuri» Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Chiara Palazzolo, Non midiventa unsoprannaturale che non si smarca totalmente da una dimensione realistica. ...

