Benevento, nasce ‘Asia Educational’: il portale che unisce ambiente e giovani (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – È stato presentato questa mattina, nella cornice di Palazzo Mosti, il portale di Asia Benevento per l’educazione alla sostenibilità “Asia Educational“. Sono intervenuti, nella sala consiliare del Comune di Benevento, Donato Madaro, amministratore unico di Asia, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e Massimo Santucci di Achab Med. La piattaforma digitale di “Asia Educational”, dedicata alle scuole della città di Benevento, è a disposizione di studenti, genitori e docenti per approfondire i temi della sostenibilità attraverso percorsi didattici multimediali, contest e webinar. “Abbiamo sviluppato questa piattaforma digitale in cui gli studenti potranno cimentarsi sui temi e sulla cultura della sostenibilità ambientale – dice Donato Madaro – i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– È stato presentato questa mattina, nella cornice di Palazzo Mosti, ildi Asiaper l’educazione alla sostenibilità “Asia Educational“. Sono intervenuti, nella sala consiliare del Comune di, Donato Madaro, amministratore unico di Asia, il sindaco di, Clemente Mastella e Massimo Santucci di Achab Med. La piattaforma digitale di “Asia Educational”, dedicata alle scuole della città di, è a disposizione di studenti, genitori e docenti per approfondire i temi della sostenibilità attraverso percorsi didattici multimediali, contest e webinar. “Abbiamo sviluppato questa piattaforma digitale in cui gli studenti potranno cimentarsi sui temi e sulla cultura della sostenibilità ambientale – dice Donato Madaro – i ...

