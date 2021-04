Benevento: in Prefettura la visita di Pomponi, comandante regionale della Guardia di Finanza (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata odierna, il Prefetto di Benevento Carlo Torlontano ha ricevuto in Prefettura il Generale di Divisione Virgilio Pomponi, comandante regionale Campania della Guardia di Finanza accompagnato dal comandante Provinciale Col. Mario Intelisano. Nel corso dell’incontro, molto cordiale, sono stati approfonditi sia argomenti di carattere generale che di più stretta attinenza ai settori operativi della Guardia di Finanza, con particolare riferimento alla situazione economica della provincia ed alle attività connesse alla criminalità economico finanziaria. Il Prefetto, nel ringraziare il Generale Pomponi per il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata odierna, il Prefetto diCarlo Torlontano ha ricevuto inil Generale di Divisione VirgilioCampaniadiaccompagnato dalProvinciale Col. Mario Intelisano. Nel corso dell’incontro, molto cordiale, sono stati approfonditi sia argomenti di carattere generale che di più stretta attinenza ai settori operatividi, con particolare riferimento alla situazione economicaprovincia ed alle attività connesse alla criminalità economico finanziaria. Il Prefetto, nel ringraziare il Generaleper il ...

