Benevento | 74enne ritrovato in casa senza vita | l’allarme lanciato dalla moglie

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutounquesta mattina all’alba in un’abitazione di via San Pasquale a. A lanciareera stata la. L’uomo era sottoposto alle misure interdittive degli arresti domiciliari. Sul posto la Polizia di Stato con il personale del 118. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I primi rilievi lascerebbero pensare ad un decesso dovuto a cause naturali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.