Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in quarantena dopo il viaggio alle Maldive (Di giovedì 22 aprile 2021) Il viaggio alle Maldive è terminato e Belen Rodriguez insieme al fidanzato Antonino Spinalbese è in quarantena fiduciaria, così come dimostrano le stories pubblicate su Instagram in entrambi i profili della coppia. dopo aver festeggiato il compleanno del figlio Santiago, la showgirl si è concessa una dolce e romantica fuga d’amore con il fidanzato fotografo. Belen è in attesa di una bambina Luna Marie ed è al sesto mese di gravidanza. L’annuncio della quarantena nelle story La coppia, stando a quanto si evince nelle stories pubblicate su Instagram da entrambi sui loro social, starebbe facendo il countdown in attesa che finisca la quarantena. Insomma per Belen e ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Ilè terminato einsieme al fidanzatoè infiduciaria, così come dimostrano le stories pubblicate su Instagram in entrambi i profili della coppia.aver festeggiato il compleanno del figlio Santiago, la showgirl si è concessa una dolce e romantica fuga d’amore con il fidanzato fotografo.è in attesa di una bambina Luna Marie ed è al sesto mese di gravidanza. L’annuncio dellanelle story La coppia, stando a quanto si evince nelle stories pubblicate su Instagram da entrambi sui loro social, starebbe facendo il countdown in attesa che finisca la. Insomma pere ...

