Beautiful | anticipazioni americane | un altro personaggio lascia il cast

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ledirivelano che unlascerà la soap e mancherà tantissimo ai suoi fedeli fan. Inoltre, la morte di Vinny farà capire tante cose a Hope, la quale si metterà subito alla ricerca di Liam per parlargli di una cosa molto importante. Ma l'intromissione di Bill lascerà stranita la giovane Logan. Farà due più due? Lo scoprirete, leggendo le seguenti trame delle puntate della longeva soap d'oltreoceano che andranno in onda fino al 30 aprile in America.: Hope nota lo strano comportamento di Liam Quando Hope noterà che Liam si comporta in modo strano, gli chiederà cosa sta succedendo. La madre di Beth sa benissimo che suo marito non ha reagito bene alla morte di Vinny. Tuttavia, sa anche che Liam ...