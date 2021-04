Beach volley, World Tour 2021 Cancun2. Windisch/Cottafava e Abbiati/Andreatta puntano al main draw (Di giovedì 22 aprile 2021) Si riparte. Lo scenario è sempre lo stesso e, dopo un giorno di stop, si torna in campo per le qualificazioni maschili del secondo torneo 4 stelle in programma a Cancun in Messico. Al contingente italiano si è aggiunta una nuova coppia, quella formata Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che proverà, come Cottafava/Windisch (17mi nel primo torneo) ad entrare nel tabellone principale. Abbiati/Andreatta al primo turno affrontano gli svizzeri Metral/Haussener, finalisti quest’anno nel torneo 1 stella di Doha, terzi lo scorso anno a Baden (sempre 1 stella). Non ci sono precedenti fra le due coppie. Chi vince affronterà la vincente della sfida tra Pedlow/Schackter (Canada) e Brink/Thomsen (Danimarca) nella partita decisiva per l’ingresso nel tabellone ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) Si riparte. Lo scenario è sempre lo stesso e, dopo un giorno di stop, si torna in campo per le qualificazioni maschili del secondo torneo 4 stelle in programma a Cancun in Messico. Al contingente italiano si è aggiunta una nuova coppia, quella formata Andreae Tizianoche proverà, come(17mi nel primo torneo) ad entrare nel tabellone principale.al primo turno affrontano gli svizzeri Metral/Haussener, finalisti quest’anno nel torneo 1 stella di Doha, terzi lo scorso anno a Baden (sempre 1 stella). Non ci sono precedenti fra le due coppie. Chi vince affronterà la vincente della sfida tra Pedlow/Schackter (Canada) e Brink/Thomsen (Danimarca) nella partita decisiva per l’ingresso nel tabellone ...

Changulan_ : @enfperalta Mai vista una cosa così nel Beach volley - enfperalta : @Changulan_ è sostanzialmente Beach volley - PisaNews : La Beach Arena di Fornacette riapre i battenti. Il 9 maggio al via il ... - - emamarro : RT @Eurosport_IT: -4 giorni al 26 aprile, cosa si potrà fare e cosa no? ?????? #Covid - Eurosport_IT : -4 giorni al 26 aprile, cosa si potrà fare e cosa no? ?????? #Covid -