Bassetti: «Coprifuoco alle 23? Ragionevole. Smettiamola di puntare il dito solo contro bar e ristoranti» – L'intervista

Di giovedì 22 aprile 2021

«La decisione di spostare o meno il Coprifuoco anti-Covid alle 23 ha molto di politico e poco di scientifico. Infatti non c'è alcuna ragione scientifica, l'unico aspetto è che, di fatto, per un'ora in più al giorno, ci sarà una maggiore circolazione di persone, soprattutto giovani e quelli che la sera vanno al ristorante. E, a proposito, l'Italia non è la Germania dove la gente va a cena alle 18, noi non prima delle 20-20.30. Per questo motivo poteva essere Ragionevole ampliare di un'ora il Coprifuoco». A parlare a Open è Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive al San Martino di Genova, che interviene all'indomani delle polemiche relative al Coprifuoco confermato alle 22 dal governo Draghi nell'ultimo decreto Covid, nonostante ...

