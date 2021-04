Basket, playoff Serie A1 femminile 2021: Bologna batte San Giovanni e vince la serie (Di giovedì 22 aprile 2021) La Virtus Bologna ha sconfitto San Giovanni attraverso il punteggio di 65-56, al termine dell’incontro valevole per gara-3 dei quarti di finale dei playoff della serie A1 femminile 2021. Prestazione autoritaria e successo meritato della compagine emiliana, superiore all’opponente dopo un confronto certamente non agevole, sulla carta e nella pratica. Una straordinaria Williams (18 punti) ha trascinato le compagne al trionfo, inanellando canestri decisivi e guidando la squadra sino al punteggio finale; oltre la performance dell’azzurra, da evidenziare l’operato della statunitense Bishop, autrice di 15 punti personali e una mole indefinita di giocate al servizio della causa. Gloria personale, ma vana, della portoricana Gwathmey: 23 punti individuali, non abbastanza per le ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) La Virtusha sconfitto Sanattraverso il punteggio di 65-56, al termine dell’incontro valevole per gara-3 dei quarti di finale deidellaA1. Prestazione autoritaria e successo meritato della compagine emiliana, superiore all’opponente dopo un confronto certamente non agevole, sulla carta e nella pratica. Una straordinaria Williams (18 punti) ha trascinato le compagne al trionfo, inanellando canestri decisivi e guidando la squadra sino al punteggio finale; oltre la performance dell’azzurra, da evidenziare l’operato della statunitense Bishop, autrice di 15 punti personali e una mole indefinita di giocate al servizio della causa. Gloria personale, ma vana, della portoricana Gwathmey: 23 punti individuali, non abbastanza per le ...

