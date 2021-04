Baseball, Italia U23: i convocati per il primo raduno stagionale (Di giovedì 22 aprile 2021) La nazionale Italiana di Baseball U23 è pronta a partire. Gli azzurrini di Alberto D’Auria infatti si raduneranno nei prossimi giorni – dal 30 aprile al 2 maggio – in quel del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma per iniziare a preparare gli Europei di categoria, che si terranno fra Verona e San Martino Buon Albergo nel mese di agosto. Sono 26 gli atleti scelti dallo staff tecnico, fra cui Claudio Scotti, Lorenzo Morresi, Marco Servidei e Riccardo Bertossi, giocatori che hanno già militato tutti nella massima serie Italiana. Di seguito la lista completa. Cognome Nome Ruolo Data di Nascita Club (parent/loan) Andretta Maurizio P 22/05/1998 Rams B. C. Viterbo/Montefiascone Baseball Artitzu Marco P 14/08/2002 Porta Mortara B.S. Novara/Senago Baseball Bonvini Francesco ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) La nazionalena diU23 è pronta a partire. Gli azzurrini di Alberto D’Auria infatti si raduneranno nei prossimi giorni – dal 30 aprile al 2 maggio – in quel del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma per iniziare a preparare gli Europei di categoria, che si terranno fra Verona e San Martino Buon Albergo nel mese di agosto. Sono 26 gli atleti scelti dallo staff tecnico, fra cui Claudio Scotti, Lorenzo Morresi, Marco Servidei e Riccardo Bertossi, giocatori che hanno già militato tutti nella massima seriena. Di seguito la lista completa. Cognome Nome Ruolo Data di Nascita Club (parent/loan) Andretta Maurizio P 22/05/1998 Rams B. C. Viterbo/MontefiasconeArtitzu Marco P 14/08/2002 Porta Mortara B.S. Novara/SenagoBonvini Francesco ...

Advertising

FibsPiemonte : Coronavirus: ripartono allenamenti congiunti e amichevoli @fibs_italia Il nuovo protocollo è consultabile su… - nientediniente1 : @Comunardo Tu vuoi fa' l'americano, ma ssi nato in Italia, Spagna, UK ... il Calcio non è solo spettacolo come il b… - mviti94 : @rprat75 Altra cosa da chiarire. Sotto la grandiosa vetrina delle “superleghe”, a livello professionistico, negli U… - Lory_Twins : @Lucrezi97533276 divago per apporre un altro mattoncino a #Salviniportasfiga , in questa foto indossa la divisa del… - Tomele03 : Ma una domanda. In Italia fate solo sport di squadra? No perché qui almeno in Belgio da settembre a dicembre si fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Baseball Italia "Giovinastri multistrato" e crocchi con birra e neonati La Spezia - Non soltanto il Quartiere Umbertino e il 'caso' della partita di baseball al Parco del Colombaio al centro della seduta di ieri della I Commissione , presieduta dal ...di Forza Italia Fabio ...

Se credi in qualcosa, sporcati le mani! ... su Twitter, il giocatore di baseball Pete Frates , che aveva scoperto una manciata di mesi prima ... Questo sta accadendo in Italia con il ddl Zan . ddl Zan, ostruzionismo parlamentare e photoshop ...

Italia Baseball U23 avvia il suo percorso da Roma Federazione Italiana Baseball Baseball, Italia U23: i convocati per il primo raduno stagionale La nazionale italiana di baseball U23 è pronta a partire. Gli azzurrini di Alberto D'Auria infatti si raduneranno nei prossimi giorni - dal 30 aprile al 2 maggio - in quel del Centro di Preparazione O ...

Team USA si impone nella prima amichevole in Florida per Italia Softball Il primo test per Italia Softball si conclude con la chiara affermazione di Team USA. Nell'amichevole di otto riprese giocata allo USSSA Space Coast Complex di Viera (Florida), le statunitensi, già re ...

La Spezia - Non soltanto il Quartiere Umbertino e il 'caso' della partita dial Parco del Colombaio al centro della seduta di ieri della I Commissione , presieduta dal ...di ForzaFabio ...... su Twitter, il giocatore diPete Frates , che aveva scoperto una manciata di mesi prima ... Questo sta accadendo incon il ddl Zan . ddl Zan, ostruzionismo parlamentare e photoshop ...La nazionale italiana di baseball U23 è pronta a partire. Gli azzurrini di Alberto D'Auria infatti si raduneranno nei prossimi giorni - dal 30 aprile al 2 maggio - in quel del Centro di Preparazione O ...Il primo test per Italia Softball si conclude con la chiara affermazione di Team USA. Nell'amichevole di otto riprese giocata allo USSSA Space Coast Complex di Viera (Florida), le statunitensi, già re ...