Barcellona, Piqué: “No alla Superlega. Non voglio veder sparire club come il Napoli. Messi? Rispondo così” (Di giovedì 22 aprile 2021) La Superlega è finalizzata alla distruzione del sistema calcio.Superlega, Boniek: “Iniziativa banale e piena di errori, dfficile commentarla. Dichiarazioni Agnelli? Mi viene da ridere”così Gerard Piqué, che con tali parole è entrato anche lui di diritto nella cocente questione legata alla formazione della Superlega. Il difensore del Barcellona - uno dei club ancora all'interno della competizione - ha espresso il suo totale disappunto per l'avvio di questo nuovo progetto europeo che, a detta sua, sarebbe il punto di partenza per una distruzione alquanto celere del sistema calcistico europeo. Intervistato direttamente da Universo Valdano, l'ex giocatore del Manchester United ha voluto sottolineare quanto l'aspetto economico sia ... Leggi su mediagol (Di giovedì 22 aprile 2021) Laè finalizzatadistruzione del sistema calcio., Boniek: “Iniziativa banale e piena di errori, dfficile commentarla. Dichiarazioni Agnelli? Mi viene da ridere”Gerard, che con tali parole è entrato anche lui di diritto nella cocente questione legataformazione della. Il difensore del- uno deiancora all'interno della competizione - ha espresso il suo totale disappunto per l'avvio di questo nuovo progetto europeo che, a detta sua, sarebbe il punto di partenza per una distruzione alquanto celere del sistema calcistico europeo. Intervistato direttamente da Universo Valdano, l'ex giocatore del Manchester United ha voluto sottolineare quanto l'aspetto economico sia ...

