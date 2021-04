Barbecue sul balcone per Belen e famiglia, è la quarantena dopo le Maldive (Foto) (Di giovedì 22 aprile 2021) Tornati dalle Maldive Belen e Antonino Spinalbese stanno rispettando la quarantena fiduciaria, i 14 giorni di isolamento, come mostrano tra le stories pubblicate su Instagram (Foto). Sono entrambi di ottimo umore, pubblicano gli scatti della vacanza, scelgono le Foto per i vari shooting ma la noia arriva, è inevitabile. Con parte della famiglia Rodriguez un goloso Barbecue sul balcone, se ne occupa papà Gustavo, perfetto anche in questo ruolo. Con i suoi cari l’allegria arriva sempre ma anche da sola con Antonino la bellissima Belen non fa che ridere. Antonino e Belen continuano a prendersi in giro, lui gli chiede un suo pensiero sulla quarantena fiduciaria, lei risponde diplomatica: “Se queste sono le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 22 aprile 2021) Tornati dallee Antonino Spinalbese stanno rispettando lafiduciaria, i 14 giorni di isolamento, come mostrano tra le stories pubblicate su Instagram (). Sono entrambi di ottimo umore, pubblicano gli scatti della vacanza, scelgono leper i vari shooting ma la noia arriva, è inevitabile. Con parte dellaRodriguez un golososul, se ne occupa papà Gustavo, perfetto anche in questo ruolo. Con i suoi cari l’allegria arriva sempre ma anche da sola con Antonino la bellissimanon fa che ridere. Antonino econtinuano a prendersi in giro, lui gli chiede un suo pensiero sullafiduciaria, lei risponde diplomatica: “Se queste sono le ...

Ultime Notizie dalla rete : Barbecue sul Lo faremo perché è difficile ... l'Europa si è decisa a mettere sul piatto settecento e rotti miliardi, gli eurobond (o coronabond, ... Zero famiglie, zero barbecue, zero weekend a caccia di cervi. Tutti piantati lì. C'era da farlo. E ...

Bellissima Smart TV LG 4K da 75 scontata a 999 su eBay! Sul portale, infatti, troverete sconti in grado di far calare i prezzi anche del 70% , con una ...00 (799,00) Decespugliatore 4 in 1 a scoppio Scheppach - 199,90 (286,00) Barbecue Campingaz Expert ...

Le 30 migliori recensioni di Barbecue Gas Portatile -2021 Mondo Sci News Salse per hamburger fatte in casa: le ricette da provare Piccante o aromatica, speziata o affumicata, la salsa non può mancare negli hamburger. Ecco le migliori da usare nei panini fatti in casa. Quante forme può avere un hamburger? Di carne, pesce, vegetal ...

TOR LUPARA – Rimpatriata in Egitto la salma del giovane Alì, morto per le esalazioni del barbecue È stata portata in Egitto la salma del giovane Alì, morto a diciassette anni a causa delle esalazioni emanate da un barbecue lasciato acceso. Il giovane fruttivendolo lavorava nell’attività di famigli ...

