Banca Ifis | ok assemblea a bilancio 2020 e a dividendo di 0 | 47 euro

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis, riunitasi oggi in unica convocazione sotto la presidenza di Sebastien Egon Fürstenberg ha approvato il bilancio d'esercizio 2020; la distribuzione di un dividendo lordo unitario pari a 0,47 euro per azione dedotto dai Fondi propri al 31 dicembre 2020. L'importo verrà messo in pagamento dal 26 maggio 2021 con record date il 25 maggio 2021 e data stacco cedola (n. 23) il 24 maggio 2021. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli. Lo rende noto Banca Ifis in un comunicato. L'assemblea ha inoltre deliberato la conferma ...

