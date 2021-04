Banca Ifis, ok assemblea a Banca Ifis 2020 e a dividendo di 0,47 euro (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis, riunitasi oggi in unica convocazione sotto la presidenza di Sebastien Egon Fürstenberg ha approvato il bilancio d’esercizio 2020; la distribuzione di un dividendo lordo unitario pari a 0,47 euro per azione dedotto dai Fondi propri al 31 dicembre 2020. L’importo verrà messo in pagamento dal 26 maggio 2021 con record date il 25 maggio 2021 e data stacco cedola (n. 23) il 24 maggio 2021. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli. Lo rende noto Banca Ifis in un ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – L’ordinaria degli Azionisti di, riunitasi oggi in unica convocazione sotto la presidenza di Sebastien Egon Fürstenberg ha approvato il bilancio d’esercizio; la distribuzione di unlordo unitario pari a 0,47per azione dedotto dai Fondi propri al 31 dicembre. L’importo verrà messo in pagamento dal 26 maggio 2021 con record date il 25 maggio 2021 e data stacco cedola (n. 23) il 24 maggio 2021. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli. Lo rende notoin un ...

