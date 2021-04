Avrebbe iniettato una soluzione fisiologica invece del vaccino. Indagato medico di base

(Di giovedì 22 aprile 2021)unadel, questa incredibile ipotesi accusatoria della Procura di Ancona nei confronti di undidi Falconara. (Hollie Adams/Getty Images)L’inchiesta è stata avviata dopo la denuncia di tre anziani pazienti che avevano notato delle strane anomalie riguardanti l’intera gestione delle somministrazioni vaccinali. In primo luogo, lamentavano gli anziani pazienti, vi era una non comprensibile ritrosia da partedial rilascio della documentazione obbligatoria che attestava l’avvenuta inoculazione del. Inoltre il professionista era sostanzialmente impreciso in riferimento alinoculato e sulle precise ...

fanpage : Al posto del vaccino Pfizer, avrebbe iniettato agli ignari pazienti della semplice soluzione fisiologica. Un'accusa… - poliziadistato : Al posto del vaccino anti #covid avrebbe iniettato ai pazienti una semplice fiala di soluzione fisiologica. Medico… - fordeborah5 : RT @poliziadistato: Al posto del vaccino anti #covid avrebbe iniettato ai pazienti una semplice fiala di soluzione fisiologica. Medico denu… - Ben_keno0 : RT @poliziadistato: Al posto del vaccino anti #covid avrebbe iniettato ai pazienti una semplice fiala di soluzione fisiologica. Medico denu… - RobRe62 : RT @poliziadistato: Al posto del vaccino anti #covid avrebbe iniettato ai pazienti una semplice fiala di soluzione fisiologica. Medico denu… -

Ultime Notizie dalla rete : Avrebbe iniettato

Al posto del vaccino anti covidai pazienti una semplice fiala di soluzione fisiologica. Con questa accusa è stato denunciato dai poliziotti della Squadra mobile di Ancona un medico di base, dopo la segnalazione di ...È indagato per falso ideologico e lesioni commessi da pubblico ufficiale un medico di base di Falconara Marittima, nell'Anconetano:a una trentina di ignari pazienti soluzione fisiologica invece del vaccino anti - Covid Pfizer che aveva in dotazione. A far scattare le indagini, le denunce di tre pazienti che si ...Soluzione fisiologica invece del vaccino, questa è l'ipotesi di reato nei confronti di un medico di base di Falconara. La Procura indaga ...Un medico, infatti, avrebbe finto di iniettare il vaccino ai propri pazienti. L’uomo avrebbe sostituito le dosi Pfizer con della soluzione fisiologica. Per ora si contano addirittura 30 persone che ...