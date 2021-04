Avete mai visto lo chef preferito di Antonella Clerici? Oltre alla cucina è anche un sex symbol (Di giovedì 22 aprile 2021) Antonella Clerici ha eletto il suo cuoco preferito. Conosciamo chi ha stregato la conduttrice e migliaia di persone tra televisione e social Simone Buzzi (Instagram)A chi affidarsi per conoscere tutti i segreti della cucina, ricette che ci consentano di poter fare bella figura anche per gli inviti a tavola? Ne sa qualcosa Antonella Clerici, che ha ormai elettro il suo preferito. E se a farlo è una delle regine della televisione italiana, specializzata soprattutto nell’ambito del food, allora c’è da fidarsi senza indugi. E cosi, seguendo proprio le preferenze della conduttrice nativa di Legnano, ci imbattiamo in uno dei cuochi più seguiti sul web. Simone Buzzi, infatti, è tra i protagonisti del programma ‘E’ sempre mezzogiorno’ in onda ... Leggi su kronic (Di giovedì 22 aprile 2021)ha eletto il suo cuoco. Conosciamo chi ha stregato la conduttrice e migliaia di persone tra televisione e social Simone Buzzi (Instagram)A chi affidarsi per conoscere tutti i segreti della, ricette che ci consentano di poter fare bella figuraper gli inviti a tavola? Ne sa qualcosa, che ha ormai elettro il suo. E se a farlo è una delle regine della televisione italiana, specializzata soprattutto nell’ambito del food, allora c’è da fidarsi senza indugi. E cosi, seguendo proprio le preferenze della conduttrice nativa di Legnano, ci imbattiamo in uno dei cuochi più seguiti sul web. Simone Buzzi, infatti, è tra i protagonisti del programma ‘E’ sempre mezzogiorno’ in onda ...

