Avellino | l’Ente di Piazza del Popolo vende i suoi beni | incassati 326mila euro

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Questa mattina, a seguito di un bando pubblico, abbiamo ceduto l’area ricadente nella scheda TS11, l’area artigianale (ex insedimanto pref. commerciali) e l’ex scuola di Pianodardine, incassando in totale 326.100 €“. Così l’assessore Stefano Luogo, alla guida del settore Patrimonio del Comune di, attraverso la sua pagina Facebook. “Considerata anche la vendita dell’ex Asilo Patria e Lavoro, le entrate del Comune dal piano di alienazione, ad oggi, ammontano, a 811.100 €, quasi un milione di. Contestualmente, inoltre, ho raccolte tutte le richieste di acquisto di alloggi ERP (circa 34), per un guadagno potenziale di 1 milione, e di relitti (più di 15). Pertanto nei prossimi giorni provvederemo a concretizzare queste ulteriori cessioni. In passato, precisamente dal 2012 al nostro ...