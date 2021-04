Avanti un altro: Miss Claudia all’Isola dei Famosi? (Di giovedì 22 aprile 2021) In un’intervista esclusiva a “SuperguidaTv” Miss Claudia che guida il Salottino, ovvero Claudia Ruggeri, ha rivelato che lo scorso anno le era stato proposto di partecipare all’”Isola dei Famosi”. Che cosa è successo in seguito? La showgirl sarà in una delle prossime edizioni del reality? “Avanti un altro!” si sta confermando un grande successo. Sia la versione preserale, dal lunedì al sabato dalle 18.45 alle 20, sia quella della Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 22 aprile 2021) In un’intervista esclusiva a “SuperguidaTv”che guida il Salottino, ovveroRuggeri, ha rivelato che lo scorso anno le era stato proposto di partecipare all’”Isola dei”. Che cosa è successo in seguito? La showgirl sarà in una delle prossime edizioni del reality? “un!” si sta confermando un grande successo. Sia la versione preserale, dal lunedì al sabato dalle 18.45 alle 20, sia quella della Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

RaiRadio2 : ?? Avanti un altro come me Siamo la new generation Ma tu che cosa vuoi da me Non trovo più satisfaction, no satisfac… - virginiaraggi : Un altro passo avanti verso la realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti di Tiburtina. Grazie all’accordo… - marcodimaio : Isole #covidfree, regioni che annunciano date di riapertura: le singole fughe in avanti del #turismo credo che non… - Miss_Salander : un mix tra un modello di fama mondiale e lo iettatore di avanti un altro - FVLMINE : @cconsentking ha un gancio avanti è aperta sopra non ha cerniere o altro -