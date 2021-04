Avanti un Altro, Bonolis prende in giro la Bona Sorte: “Truccata come mia nonna!” – FOTO (Di giovedì 22 aprile 2021) La Bona Sorte entra in scena con tutta la sua bellezza a Avanti un Altro, ma non può mancare un siparietto con Paolo Bonolis: cosa è successo durante la puntata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 22 aprile 2021) Laentra in scena con tutta la sua bellezza aun, ma non può mancare un siparietto con Paolo: cosa è successo durante la puntata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

RaiRadio2 : ?? Avanti un altro come me Siamo la new generation Ma tu che cosa vuoi da me Non trovo più satisfaction, no satisfac… - virginiaraggi : Un altro passo avanti verso la realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti di Tiburtina. Grazie all’accordo… - Pivale1 : @rosa_arf @Mirko79045720 @Alessan86886096 @aleforcd Ma io,credo anche Mirko,non discutiamo le loro storie,ma quello… - juanne78 : RT @TCanossa: @Lucrezi97533276 È morta la sorella di un mio collega per un tumore al cervello. Aveva solamente 38 anni. Non è morta di cov… - n_riccardo : @gerardkidman @FIGC Copiate un regolamento senza nemmeno saper leggerlo 'il giocatore che alza la gamba mentre l'al… -