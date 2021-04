Atp Barcellona 2021, il montepremi e il prize money (Di giovedì 22 aprile 2021) Il montepremi e il prize money dell’Atp 500 di Barcellona, torneo in programma dal 19 al 25 aprile 2021 su terra rossa. Il torneo spagnolo presenta Rafael Nadal come grande favorito, alla caccia dell’ennesimo titolo sul ‘centrale’ a lui stesso dedicato. Tra gli italiani spicca la presenza di Jannik Sinner, oltre a quella di Lorenzo Musetti grazie a una wild card. La cifra complessiva del torneo si attesta sui 1.565.480 euro con il vincitore che farà sua una cifra di quasi 180 mila euro con i consueti 500 punti valevoli per il ranking Atp. Nessun punto Atp invece per il primo turno e un assegno da 8.700 euro. Di seguito la suddivisione nel dettaglio del prize money di Barcellona. PRIMO TURNO: 8.700€ (0 punti Atp) SECONDO TURNO: 14.700€ (20 punti ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Ile ildell’Atp 500 di, torneo in programma dal 19 al 25 aprilesu terra rossa. Il torneo spagnolo presenta Rafael Nadal come grande favorito, alla caccia dell’ennesimo titolo sul ‘centrale’ a lui stesso dedicato. Tra gli italiani spicca la presenza di Jannik Sinner, oltre a quella di Lorenzo Musetti grazie a una wild card. La cifra complessiva del torneo si attesta sui 1.565.480 euro con il vincitore che farà sua una cifra di quasi 180 mila euro con i consueti 500 punti valevoli per il ranking Atp. Nessun punto Atp invece per il primo turno e un assegno da 8.700 euro. Di seguito la suddivisione nel dettaglio deldi. PRIMO TURNO: 8.700€ (0 punti Atp) SECONDO TURNO: 14.700€ (20 punti ...

