Atletico Madrid-Huesca stasera in tv: canale, orario e streaming Liga 2020/2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) Atletico Madrid e Huesca si affrontano nel match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Liga 2020/2021. L’Huesca arriva al Wanda Metropolitano dalla sconfitta contro il Getafe e proverà a rifarsi nel difficile confronto con l’Atletico, secondo in classifica a quota 70 punti ma con una partita in meno rispetto alla capolista Real Madrid. Fischio d’inizio fissato per giovedì 22 aprile alle ore 19.00. La partita sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma a pagamento Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021)si affrontano nel match valevole per la trentunesima giornata del campionato di. L’arriva al Wanda Metropolitano dalla sconfitta contro il Getafe e proverà a rifarsi nel difficile confronto con l’, secondo in classifica a quota 70 punti ma con una partita in meno rispetto alla capolista Real. Fischio d’inizio fissato per giovedì 22 aprile alle ore 19.00. La partita sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma a pagamento Dazn. SportFace.

Advertising

claudioruss : nasce la #SuperLeague con #Milan, #Arsenal, #Atletico Madrid, #Chelsea, #Barcellona, #Inter, #Juventus, #Liverpool,… - CalcioPillole : #LaLiga, sempre più avvincente la corsa al titolo. Dopo le vittorie di ieri da parte di Siviglia e Real Madrid, ogg… - sportface2016 : #calcio #AtleticoMadrid-#Huesca stasera in tv: ecco come vedere la sfida di #LaLiga 2020/2021 - ilveggente_it : ?? #LIGA #AtleticoMadrid Vs #Huesca, partita valida per la 31° giornata della #LIGA. Scopri i nostri pronostici e… - Gilmerdo : RT @laziolibera: Buffi netti al 30 giugno 2020 Tottenham 1169 Barcellona 809 Manchester United 663 Atletico Madrid 645 Inter 630 rioma 552… -