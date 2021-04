Atalanta-Roma, sfida per un posto Champions: ultimo treno per i giallorossi (Di giovedì 22 aprile 2021) Posticipo del turno infrasettimanale per l’Atalanta, che nel tardo pomeriggio affronterà la Roma all’Olimpico. Se fino a qualche settimana fa il match sarebbe stato catalogato come scontro Champions, gli ultimi passi falsi dei giallorossi e le vittorie dei nerazzurri rendono questa gara tale solo per la Dea. I bergamaschi vantano ben 10 punti di vantaggio sui capitolini, che potrebbero diventare 13 (anzi 14, grazie alle vittorie negli scontri diretti) in caso di vittoria. Un divario difficilmente colmabile a 6 turni dalla fine. E che quasi certamente toglierebbe ogni velleità alla Roma per una qualificazione Champions. La vittoria contro la Juventus campione d’Italia ha dato nuova linfa ai ragazzi di Gasperini, che sembrano più preoccupati di come cercare di raggiungere (e superare) il ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 aprile 2021) Posticipo del turno infrasettimanale per l’, che nel tardo pomeriggio affronterà laall’Olimpico. Se fino a qualche settimana fa il match sarebbe stato catalogato come scontro, gli ultimi passi falsi deie le vittorie dei nerazzurri rendono questa gara tale solo per la Dea. I bergamaschi vantano ben 10 punti di vantaggio sui capitolini, che potrebbero diventare 13 (anzi 14, grazie alle vittorie negli scontri diretti) in caso di vittoria. Un divario difficilmente colmabile a 6 turni dalla fine. E che quasi certamente toglierebbe ogni velleità allaper una qualificazione. La vittoria contro la Juventus campione d’Italia ha dato nuova linfa ai ragazzi di Gasperini, che sembrano più preoccupati di come cercare di raggiungere (e superare) il ...

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - ZZiliani : Un vero peccato che non venga attuata la proposta #Neville, che da tifoso United vuole il Manchester retrocesso:… - capuanogio : Valzer dei portieri nella prossima #SerieA: con #Donnarumma alla #Juve il #Milan andrà sul francese #Maignan mentre… - andrebazzi : @Matteo_003 @le0merk4 Beh oddio, per come sta giocando la Roma... niente è scontato, anche perché la Roma può perde… - _i_n_d_i_o_ : RT @Busno66: Napoli-Lazio - - - > 1 Roma-Atalanta - - - > X E ci abbracciamo forte ?? -