Atalanta | Marino | “Noi siamo l’antitesi della Superlega | dobbiamo preservare il calcio”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il direttore generale dell’Umberto, a pochi minuti dall’inizio del match contro la Roma valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, è tornato a parlare: “L’del modello. Cito le parole di Ceferin: ilè dinamico, imprevedibile. E’ un romanzo popolare, puoi cambiare la copertina ma i sogni e le emozioni restano. Noiil, i valori, il rapporto con i tifosi, e cercare di abbassare i toni, trovare degli spunti per migliorare il, nostro e di tutti”. SportFace.

Il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino ha rilasciato un'intervista nel pre partita dell'Olimpico contro la Roma.