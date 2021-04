Atalanta, Maehle: «Sprecato troppo contro la Roma. Siamo delusi» (Di giovedì 22 aprile 2021) Joakim Maehle, esterno dell’Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine del match contro la Roma Joakim Maehle, esterno dell’Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine del match contro la Roma. Le sue dichiarazioni. «Abbiamo Sprecato troppe occasioni oggi, abbiamo creato molto ed avevamo l’occasione di portare a casa i tre punti. Poi sfortunatamente c’è stato il rosso per Gosens che ha complicato tutto. Siamo delusi. Diventa tutto più difficile quando difendi con un uomo in meno, la Roma ha avuto più spazi. Siamo stati capaci di creare qualche occasione anche in inferiorità numerica, ma ripeto, è difficile giocare con un uomo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Joakim, esterno dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine del matchlaJoakim, esterno dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine del matchla. Le sue dichiarazioni. «Abbiamotroppe occasioni oggi, abbiamo creato molto ed avevamo l’occasione di portare a casa i tre punti. Poi sfortunatamente c’è stato il rosso per Gosens che ha complicato tutto.. Diventa tutto più difficile quando difendi con un uomo in meno, laha avuto più spazi.stati capaci di creare qualche occasione anche in inferiorità numerica, ma ripeto, è difficile giocare con un uomo ...

Advertising

PagineRomaniste : #Atalanta, #Maehle: 'Abbiamo sprecato troppe occasioni oggi. #Gosens? Difendere in dieci è sempre difficile'… - LAROMA24 : Roma-Atalanta, Maehle: 'Troppe occasioni sprecate, e in 10 diventa difficile' #AsRoma - sportli26181512 : Serie A, la MOVIOLA LIVE di Roma-Atalanta e Napoli-Lazio: Maehle su Mkhitayan, non è rigore: Di seguito i principal… - IvanDErcole : Se ci fosse stato #Castagne solo in questo match l'Atalanta avrebbe almeno tre reti in più. Magari #Maehle nel cor… - PagineRomaniste : 14’ - Brivido Atalanta. Maehle crossa in area, Zapata prova la deviazione ma sbuccia il pallone. Pau Lopez blocca… -