Atalanta, Gasperini: «Champions non scontata. Dovevamo battere la Roma» (Di giovedì 22 aprile 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Roma Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Roma. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Sino all’espulsione, avremmo potuto chiedere il match in ogni momento. Abbiamo portato a casa un punto, avremmo potuto segnare anche in dieci. Ogni partita ha la sua storia, abbiamo addirittura rischiato di perderla. Abbiamo fatto un’ottima gara ma abbiamo raccolto poco e siamo rammaricati. Dobbiamo stare attenti perché la classifica è cortissima e la Champions League non è scontata. Questa sera non è un buon risultato, dobbiamo avere convinzione massima di potercela fare, non ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro laGian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Sino all’espulsione, avremmo potuto chiedere il match in ogni momento. Abbiamo portato a casa un punto, avremmo potuto segnare anche in dieci. Ogni partita ha la sua storia, abbiamo addirittura rischiato di perderla. Abbiamo fatto un’ottima gara ma abbiamo raccolto poco e siamo rammaricati. Dobbiamo stare attenti perché la classifica è cortissima e laLeague non è. Questa sera non è un buon risultato, dobbiamo avere convinzione massima di potercela fare, non ...

