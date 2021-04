Atalanta e Brembo | si rinnova la partnership | top sponsor fino al 2023

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 22 aprile 2021) Unache sie che diventa bandiera tra due realtà più prestigiose della terra bergamasca:si conferma Topdel Settore Giovanile anche per le stagioni sportive 2021-2022 e 2022-. Grazie a questa collaborazione viene inoltre confermato il “Premio” che sarà annualmente assegnato ai giovani calciatori più meritevoli del vivaio. I criteri di assegnazione, tra gli altri, terranno conto in particolar modo dei meriti scolastici e comportamentali dei ragazzi. “Sono orgogliosa di poter essere oggi a Zingonia per ufficializzare il rinnovo della collaborazione con il Settore Giovanile di– afferma Cristina Bombassei direttore CSR – Corporate Social Responsibility – del Gruppo ...