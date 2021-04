Atalanta bella e sprecona, con la Roma un pari che lascia tanto amaro in bocca (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma-Atalanta doveva essere una partita da 1-4, oppure da 1-5. Invece è finita in parità. Così i nerazzurri tornano dalla capitale con un punto che lascia tanto amaro in bocca, che sa quasi di sconfitta per come si è materializzato. Quello dell’Olimpico, infatti, doveva essere un match chiuso già all’intervallo, con i bergamaschi che stavano dominando in lungo e in largo creando una montagna di palle-gol. La rete di Malinovskyi, arrivata al 26?, sembrava dovesse essere il classico episodio che spianava la strada all’Atalanta padrona assoluta del campo davanti a una Roma schiacciata per larga parte della prima frazione nella sua area di rigore, incapace anche solo di ripartire verso la porta di Gollini. Nella ripresa stessa musica: ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 aprile 2021)doveva essere una partita da 1-4, oppure da 1-5. Invece è finita intà. Così i nerazzurri tornano dalla capitale con un punto chein, che sa quasi di sconfitta per come si è materializzato. Quello dell’Olimpico, infatti, doveva essere un match chiuso già all’intervallo, con i bergamaschi che stavano dominando in lungo e in largo creando una montagna di palle-gol. La rete di Malinovskyi, arrivata al 26?, sembrava dovesse essere il classico episodio che spianava la strada all’padrona assoluta del campo davanti a unaschiacciata per larga parte della prima frazione nella sua area di rigore, incapace anche solo di ripartire verso la porta di Gollini. Nella ripresa stessa musica: ...

Advertising

spockyellowred : Roma - Atalanta 1-1: Una bella partita che finisce in parità - 410maxgioia : @LaraMarsiglia Pensa che l’Atalanta se malauguratamente non ci arriva chiederà squalifiche, in caso contrario ci pe… - talusi : #Muriel e #Gosens Santi subito!!!! 60 minuti pressi a pallonate!!!!Una Vergogna! Squadra senza carattere,senza gioc… - MarcoYera : L'Atalanta paga i troppi errori sottoporta, avrebbe strameritato di vincere questa partita. L'erorre più clamoroso… - CesareDelGiudi1 : Questa serata per adesso non ha preso una bella piega ( Roma Atalanta ) ?? -