Astrazeneca | il ministro della sanità irlandese | “Azione legale dell’Ue per fallimento nel rispetto degli accordi”

(Di giovedì 22 aprile 2021)no, sì, forse. La questione del taglio delle dosi e dei ritardi delle dosi da partesocietà anglo svedesedel vaccino sviluppato dai ricercatori di Oxford era stata affrontata in una lettera spedita da Bruxelles in cui si sottolineava la violdel contratti. Il, Stephen Donnelly, in un intervento davanti al Parlamento di Dublino, ha detto che la Commissione europea ha avviato un’contro la società guidata da Pascal Soriot per il “completo” nelimpegni contrattuali sulla fornitura di vaccini ai Paesi Ue: “Per quanto riguarda ...

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca ministro

... in merito al procedimento legale avviato dalla Commissione europea, riferito daldella ...responsabili delle trombosi probabilmente indotte dalla somministrazione del vaccino. L'...... in particolare per il completo fallimento dinel rispettare i suoi accordi contrattuali e di consegna per aprile, maggio e giugno". Così aveva dichiarato ildella Salute ...Oltrepassa la soglia dei 16 milioni il numero totale di somministrazioni effettuate in Italia nell’ambito della campagna vaccinale anti-Covid (per ...L'azione è stata intrapresa per via del "completo fallimento di rispettare gli impegni contrattuali per le forniture di aprile, maggio e giugno" ...