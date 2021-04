Associazione Diabetici | sabato ancora screening gratuito a Benevento

(Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Continua senza sosta la campagna rivolta agligratuiti programmati adall’Italia Meridionale (AsDIM) “Al di quà del Faro“.prossimo, 24 aprile, la giornata sarà dedicata alla prevenzione per le complicanze vascolari e del piede diabetico. Le visite, che inizieranno a partire dalle ore 9 presso la sede dell’AsDIM a, alla contrada San Chirico – plesso DG Garden, saranno effettuate dal prof. Bruno Amato dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. “Continuare ad avere al nostro fianco un luminare come il professor Amato – commenta Annio Rossi, presidente dell’AsDIM – ci incoraggia nella nostra missione di essere vicini alle ...

