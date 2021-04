Assemblea Pd approva l’odg di InOltre per rimettere i giovani al centro della scena politica | “La Sinistra riparta dalla Sinistra”

(Di giovedì 22 aprile 2021)e il mondo dell’associazionismo progressista al: è questa la richiesta che– Alternativa Progressista, l’associazione dimilitanti del Partito democratico, ha fatto all’Pd del 17 aprile scorso, durante la quale è stato presentato eto un odg proprio su questo tema. “Con questa iniziativa abbiamo voluto metterci al servizio e dimostrare al Partito Democratico che ci siamo. Ma ciò a cui teniamo di più, ora, è lavorare assieme a chi sia disposto a sedersi al tavolo dei lavori. La posta in gioco è troppo importante” si legge in un comunicato di. “Per questo ci rivolgiamo ai sindacati, alla Cgil, ai partiti, ai civismi ...

Advertising

DividendProfit : IWB, assemblea approva bilancio e nomina nuovo CdA - DividendProfit : Brembo, assemblea approva bilancio e ampliamento dell’oggetto sociale - ComunediCatania : Consiglio comunale approva una mozione e due ordini del giorno I documenti hanno ottenuto il via libera all'unanimi… - AceaGruppo : L’Assemblea degli Azionisti #AceaGruppo approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020 e delibera il pagament… - lamescolanza : L’Assemblea degli Azionisti di ACEA approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020 e delibera il pagamento di… -

Ultime Notizie dalla rete : Assemblea approva

Inoltre, l'ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 2023 e che sarà composto da 9 membri: Corrado Passera è stato designato ...Inoltre, l'ha approvato un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, fino a un ammontare massimo di 300mila azioni; al 22 aprile 2021 DiaSorin deteneva in portafoglio 1.238.Lo scorso 17 aprile l'assemblea Pd ha approvato l'odg di Inoltre - Alternativa progressista che rimette i giovani al centro della politica ...Via libera della Camera alla relazione sullo scostamento dal pareggio di bilancio per 40 miliardi di euro. I voti a favore sono stati 492, un contrario e un astenuto. Per l'approvazione era necessaria ...