Assassin' s Creed si trasforma in una serie di libri per bambini

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ubisoft per il suo franchise'sha ampliato il mondo non solo con ladi giochi, ma anche con altri medium come ad esempio film,e fumetti. Ora la società ha in mente un nuovo particolare crossover dedicato all'universo dei più piccoli: il risultato è unadiperdi'scon protagonisti Mr. Men e Little Miss. Mr. Men è unabritannica diperdell'autore inglese Roger Hargreaves iniziata nel 1971. Dal 1981 è stata pubblicata unadidi Little Miss dello stesso autore ma con personaggi femminili. Lo scopo di questa collana diè quella di ...

Ubisoft per il suo franchise Assassin's Creed ha ampliato il mondo non solo con la serie di giochi, ma anche con altri medium come ad esempio film, libri e fumetti. Ora la società ha in mente un nuovo ...Ubisoft® annuncia la collaborazione con una schiera di famosi editori, autori di talento e illustratori per continuare ad allargare l'universo di Assassin's Creed verso nuovi media. I fan di Assassin' ...