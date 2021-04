Ascolti TV | Mercoledi 21 aprile 2021. Parte bene Buongiorno Mamma (18%), Ulisse 15%. Il finale di Matrimonio a Prima Vista al 3.1% (Di giovedì 22 aprile 2021) Raoul Bova Nella serata di ieri, mercoledì 21 aprile 2021, su Rai1 la nuova stagione di Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha appassionato 3.388.000 spettatori pari al 15%. Su Canale 5 la Prima puntata di Buongiorno Mamma, con Raoul Bova, ha raccolto davanti al video 3.871.000 spettatori pari al 18% di share. Su Rai2 il film Tutta Colpa dell’Amore, al posto di Game of Games, ha interessato 1.010.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Segnali dal Futuro ha intrattenuto 955.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.388.000 spettatori pari ad uno share del 10.6% (presentazione di 8 minuti: 1.656.000 – 6.1%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 670.000 spettatori con il 3.3% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 468.000 ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 22 aprile 2021) Raoul Bova Nella serata di ieri, mercoledì 21, su Rai1 la nuova stagione di– Il Piacere della Scoperta ha appassionato 3.388.000 spettatori pari al 15%. Su Canale 5 lapuntata di, con Raoul Bova, ha raccolto davanti al video 3.871.000 spettatori pari al 18% di share. Su Rai2 il film Tutta Colpa dell’Amore, al posto di Game of Games, ha interessato 1.010.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Segnali dal Futuro ha intrattenuto 955.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.388.000 spettatori pari ad uno share del 10.6% (presentazione di 8 minuti: 1.656.000 – 6.1%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 670.000 spettatori con il 3.3% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 468.000 ...

