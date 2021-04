Ascolti tv analisi 21 aprile: Canale 5 accende la Lux e spegne Ulisse/Angela. Bova e Giannetta battono anche Ferilli (Di giovedì 22 aprile 2021) Ascolti, in seconda serata Costanzo batte ancora Vespa e Mannoni Il coma al centro delle trame. Una sorta di riflesso psicanalitico della fiction Mediaset, fin qui spesso sofferente. E’ partita abbastanza bene ieri – mercoledì 21 aprile – la nuova serie di Cologno firmata Lux, Buongiorno Mamma!. Al battesimo la storia con Raoul Bova protagonista e Chiara Giannetta (nella storia priva di conoscenza nel letto di casa, ma al centro delle dinamiche familiari) che entra in gioco (fin qui) con i flashback in un drammone a tinte gialle, ha portato a casa quasi 3,9 milioni di spettatori ed il 18%. Che si può tranquillamente definire un ottimo risultato se si considera che il prodotto di Canale 5 ha battuto la concorrenza di Alberto Angela, al ritorno su Rai1 con Ulisse-Il ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 22 aprile 2021), in seconda serata Costanzo batte ancora Vespa e Mannoni Il coma al centro delle trame. Una sorta di riflesso psicanalitico della fiction Mediaset, fin qui spesso sofferente. E’ partita abbastanza bene ieri – mercoledì 21– la nuova serie di Cologno firmata Lux, Buongiorno Mamma!. Al battesimo la storia con Raoulprotagonista e Chiara(nella storia priva di conoscenza nel letto di casa, ma al centro delle dinamiche familiari) che entra in gioco (fin qui) con i flashback in un drammone a tinte gialle, ha portato a casa quasi 3,9 milioni di spettatori ed il 18%. Che si può tranquillamente definire un ottimo risultato se si considera che il prodotto di5 ha battuto la concorrenza di Alberto, al ritorno su Rai1 con-Il ...

