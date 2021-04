Ascolti tv 21 aprile 2021: Raoul Bova riesce nell’impresa di battere Alberto Angela (Di giovedì 22 aprile 2021) Ascolti tv: la fiction di Canale5 debutta alla grande Notizia importante nella serata televisiva di ieri: una fiction di Canale5 ha battuto Alberto Angela su Rai1. Il debutto di Buongiorno, mamma! con Raoul Bova, infatti, ha registrato il 17,95% di share media con 3,871 milioni di telespettatori. Si tratta del secondo miglior debutto di una fiction di Canale5 dopo L’Isola di Pietro nel 2017, con il 20%. Settimana scorsa l’ammiraglia Mediaset aveva raccolto il 10% e 2,2 milioni con la serie tv turca Daydreamer. Dietro, come detto, si è piazzato il ritorno di Ulisse, il piacere della scoperta con la puntata dedicata a Le sette meraviglie della Roma Imperiale, condotta da Alberto Angela, che ha fatto il 14,95% con 3,388 milioni d’italiani collegati, con l’1,5% in meno ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 22 aprile 2021)tv: la fiction di Canale5 debutta alla grande Notizia importante nella serata televisiva di ieri: una fiction di Canale5 ha battutosu Rai1. Il debutto di Buongiorno, mamma! con, infatti, ha registrato il 17,95% di share media con 3,871 milioni di telespettatori. Si tratta del secondo miglior debutto di una fiction di Canale5 dopo L’Isola di Pietro nel 2017, con il 20%. Settimana scorsa l’ammiraglia Mediaset aveva raccolto il 10% e 2,2 milioni con la serie tv turca Daydreamer. Dietro, come detto, si è piazzato il ritorno di Ulisse, il piacere della scoperta con la puntata dedicata a Le sette meraviglie della Roma Imperiale, condotta da, che ha fatto il 14,95% con 3,388 milioni d’italiani collegati, con l’1,5% in meno ...

