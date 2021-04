Ascolti Tv 21 aprile 2021, l'accoppiata Bova - Costanzo meglio del duo Angela - Vespa (Di giovedì 22 aprile 2021) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 458.000 (1,7%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 4.528.000 (22,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.466.000 (18%). Su Sky Milan - Sassuolo 886.000 abbonati (4,6%). In ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 aprile 2021) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 458.000 (1,7%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 4.528.000 (22,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.466.000 (18%). Su Sky Milan - Sassuolo 886.000 abbonati (4,6%). In ...

Advertising

1candemsi26 : RT @demomelek: #DayDreamer Ascolti 21 Aprile 2021 in fascia pomeridiana. 2.078.000 di telespettatori e il 19.6% di share. ???? - MondoTV241 : Ascolti TV Mercoledì 21 Aprile 2021: buon esordio per Buongiorno Mamma supera Ulisse #ascoltiTV - Raiofficialnews : #AscoltiTv di mercoledì #21aprile - demomelek : #DayDreamer Ascolti 21 Aprile 2021 in fascia pomeridiana. 2.078.000 di telespettatori e il 19.6% di share. ???? - YamanFanPageIta : RT @tuttotv_info: #AscoltiTV di ieri: ?? #Daydreamer cresce ancora (19,55% di share) con il tragico incidente di Can e Sanem (lunedì 17,16%… -