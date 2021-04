Ascolti mercoledì sera: Buongiorno mamma vs Ulisse, chi vince? (Di giovedì 22 aprile 2021) Una nuova sfida al mercoledì sera e c’è grande attesa questa mattina per scoprire i dati di ascolto relativi alla prima serata del 21 aprile 2021. Una sfida tutta inedita. Il ritorno su Rai 1 di Alberto Angela con le nuove puntate di Ulisse e il debutto su Canale 5 della fiction Buongiorno mamma con Raoul Bova protagonista. Sarà molto interessante capire che cosa ha deciso di vedere il pubblico in questa serata di aprile, caratterizzata ancora dalle chiusure e soprattutto dal clima invernale che ci farà compagnia ancora per qualche altro giorno… Tutti a casa davanti alla tv quindi? Lo scopriremo con i dati di ascolto che ci arriveranno questa mattina. Mediaset punta moltissimo sulla nuova fiction che racconta una storia singolare e che chiede anche al pubblico uno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 22 aprile 2021) Una nuova sfida ale c’è grande attesa questa mattina per scoprire i dati di ascolto relativi alla primata del 21 aprile 2021. Una sfida tutta inedita. Il ritorno su Rai 1 di Alberto Angela con le nuove puntate die il debutto su Canale 5 della fictioncon Raoul Bova protagonista. Sarà molto interessante capire che cosa ha deciso di vedere il pubblico in questata di aprile, caratterizzata ancora dalle chiusure e soprattutto dal clima invernale che ci farà compagnia ancora per qualche altro giorno… Tutti a casa davanti alla tv quindi? Lo scopriremo con i dati di ascolto che ci arriveranno questa mattina. Mediaset punta moltissimo sulla nuova fiction che racconta una storia singolare e che chiede anche al pubblico uno ...

Advertising

EdyEdlira03 : @Ilaria22841484 @Ladyoscar721 @diziloveritaly @Zen19861 @MasterAb88 Guarda che di Mercoledi reggeva bene. E il saba… - eliqueen123 : Ma lo scorso mercoledi il punto z quanti ascolti ha fatto? Non ricordo #tzvip - tv_ascolti : RT @fictionmediaset: Anna, una mamma circondata dall'amore della sua famiglia. Una mamma speciale, una mamma “da favola” ??che custodisce un… - SkylarIre : RT @cami9340692643: “Non dovete mettermi ansia?” Ciccio noi te lo chiediamo ogni mercoledì prima del puntoZ ma tu non è che ci ascolti quin… - cami9340692643 : “Non dovete mettermi ansia?” Ciccio noi te lo chiediamo ogni mercoledì prima del puntoZ ma tu non è che ci ascolti… -