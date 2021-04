AS, Florentino Perez: “La Super Lega non è morta, andiamo avanti” (Di giovedì 22 aprile 2021) Questa la prima pagina del quotidiano sportivo spagnolo AS. Nel taglio alto ancora spazio a Florentino Perez e alla , dopo che in una intervista a El Larguero, ha dichiarato: “Sono triste e deluso. Non ho mai visto tanta aggressività. Una squadra inglese non era molto convinta. Alcuni non vogliono perdere privilegi. Senza la nuova competizione nessuno potrà ingaggiare Haaland o Mbappé “. Al centro spazio invece alla netta vittoria del Real Madrid per 3-0 sul campo del Cadice, grazie ad una prestazione Super di Benzema (per lui 2 gol e 1 assist), che permette ai Blancos di agganciare l’Atletico in vetta. FOto: AS 22-04-21 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Questa la prima pagina del quotidiano sportivo spagnolo AS. Nel taglio alto ancora spazio ae alla , dopo che in una intervista a El Larguero, ha dichiarato: “Sono triste e deluso. Non ho mai visto tanta aggressività. Una squadra inglese non era molto convinta. Alcuni non vogliono perdere privilegi. Senza la nuova competizione nessuno potrà ingaggiare Haaland o Mbappé “. Al centro spazio invece alla netta vittoria del Real Madrid per 3-0 sul campo del Cadice, grazie ad una prestazionedi Benzema (per lui 2 gol e 1 assist), che permette ai Blancos di agganciare l’Atletico in vetta. FOto: AS 22-04-21 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

SiavoushF : Florentino Perez mistake? Trusting Andrea Agnelli in Europe - ODDSbible : Florentino Perez and Andrea Agnelli - marcoconterio : Nella foto, Florentino Perez e Andrea Agnelli (cc @orangeket) #SuperLeague - DarioSG77 : RT @junews24com: Florentino Perez: «Agnelli non mi ha lasciato solo. Super League? Che peccato» - - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Florentino #Perez ritorna sul progetto #Superlega. -