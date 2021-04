Arsenal | Willian rivela | «Non andrò via fin quando non vincerò un titolo»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il brasilianoha parlato dei suoi obiettivi con la maglia dell’, esterno brasiliano dell’, in una intervista ai canali ufficiali del club londinese svelando i suoi piani per il futuro. «Voglio rimanere all’, ho un contratto e non meprima di aver vinto un trofeo. Ho altri due anni di contratto, voglio conquistare qualcosa e poi tornare in Nazionale. Farò del mio meglio per riuscirci. Futuro il MLS? Per ora non penso di lasciare l’Europa, ma uno dei miei obiettivi è di giocare in America ad un certo punto della mia carriera. Poi voglio diventare un agente. Mi sto preparando per questa professione, ho già iniziato a lavorarci e a studiare. Amo il calcio e voglio restare nel mondo dello sport, voglio fare un lavoro in questo settore, ma di sicuro ...