Arriva il quinto vaccino anti Covid È il tedesco CureVac, ecco come funziona (Di giovedì 22 aprile 2021) Sarà il terzo preparato anti Covid basato sulla piattaforma dell’Rna messaggero. Per assicurare la produzione, accordi con Bayer Leggi su corriere (Di giovedì 22 aprile 2021) Sarà il terzo preparatobasato sulla piattaforma dell’Rna messaggero. Per assicurare la produzione, accordi con Bayer

