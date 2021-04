Aromaterapia | cos’è | benefici e come funziona

Leggi su dilei

(Di giovedì 22 aprile 2021)L’è una branca della fitoterapia che sfrutta le proprietà degli oli essenziali per mantenere il benessere psico fisico e per il trattamento di svariati disturbi. Gli oli essenziali sono molecole volatili complesse prodotte dalle piantemetaboliti secondari. Nelle specie vegetali, gli oli essenziali vengono sintetizzati in vari distretti o in specifici organi, in base alla funzione. Possono infatti trovarsi in tutta la pianta oppure solo nei fiori, nei frutti, nei semi, in radici, rizomi e bulbi, nel legno e nella corteccia oppure nelle resine prodotte dalla pianta. Nei fiori, ad esempio, gli oli essenziali servono ad attirare insetti impollinatori che ne percepiscono il profumo a grandi distanze. Nelle foglie, nelle radici, nelle cortecce e nei bulbi, invece, le essenze sono prodotte principalmente a scopo ...