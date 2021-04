Apre in Uganda l'ospedale progettato da Renzo Piano: 'La bellezza si sposa alla bontà' (Di giovedì 22 aprile 2021) Il genio architettonico di Renzo Piano al servizio di una grande opera di solidarietà internazionale. Nasce in Uganda il nuovo Centro di chirurgia pediatrica di Emergency. Un progetto scaturito ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 aprile 2021) Il genio architettonico dial servizio di una grande opera di solidarietà internazionale. Nasce inil nuovo Centro di chirurgia pediatrica di Emergency. Un progetto scaturito ...

