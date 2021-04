Approvato il decreto riaperture: cosa cambia (e cosa no) da lunedì 26 aprile (Di giovedì 22 aprile 2021) Dal ritorno delle zone gialle ai ristoranti aperti a pranzo e cena, fino alla conferma del coprifuoco alle 22: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo decreto riaperture. Dal 26 aprile tornano le zone gialle, riaprono i ristoranti anche a cena (ma solo all’aperto), via libera agli spettacoli, ma il coprifuoco resta alle 22. Leggi su 2anews (Di giovedì 22 aprile 2021) Dal ritorno delle zone gialle ai ristoranti aperti a pranzo e cena, fino alla conferma del coprifuoco alle 22: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo. Dal 26tornano le zone gialle, riaprono i ristoranti anche a cena (ma solo all’aperto), via libera agli spettacoli, ma il coprifuoco resta alle 22.

Ultime Notizie dalla rete : Approvato decreto Riaperture, le Regioni seguono Salvini. Riparte la battaglia contro Draghi La battaglia politica sul decreto riaperture, appena approvato dal Consiglio dei ministri, sembrava finita. E invece. Dal fronte delle Regioni si alza lo scontro e il segretario della Lega, Matteo Salvini , fa sponda al ...

Il Governo approva il "Dl riaperture": da lunedì operativi ristoranti, cinema e teatri L'ok del Consiglio dei Ministri è arrivato ieri, mercoledì 21 aprile. Su proposta del premier, Mario Draghi, e del ministro della salute, Roberto Speranza, è stato infatti approvato un decreto legge che introduce misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali in linea con l'attuale fase pandemica. Il neobattezzato "Decreto riaperture" sarà dunque in ...

Riaperture, approvato il decreto. Il governo non cede sul coprifuoco: confermato alle 22 Il Fatto Quotidiano Decreto riaperture: cosa cambia da lunedì 26 aprile Il governo Draghi ha approvato il decreto aperture che sarà valido dal 26 aprile fino al 31 luglio. Il coprifuoco resta fissato alle ore 22. All’interno del Dl non viene fissata una data di scadenza ...

Coprifuoco alle 22: Confesercenti “per pubblici esercizi e turismo una vera e propria tegola” Un provvedimento che rappresenta una vera e propria tegola sui pubblici esercizi, limitando di fatto in maniera sostanziale la riapertura al pubblico prevista dal 26 aprile, anche se per il momento so ...

