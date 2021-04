Anziana signora rapinata nel quartiere Monteverde Roma (Di giovedì 22 aprile 2021) Anziana signora rapinata a Monteverde Roma riesce ad avvisare la Polizia di Stato di aver appena subìto una rapina in casa: 27enne albanese finisce in manette. Era nella camera da letto del suo appartamento al piano terra quando 2 malviventi sono apparsi sulla porta e, dopo averla immobilizzata, le hanno chiesto dove fosse la cassaforte. Leggi su periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021)riesce ad avvisare la Polizia di Stato di aver appena subìto una rapina in casa: 27enne albanese finisce in manette. Era nella camera da letto del suo appartamento al piano terra quando 2 malviventi sono apparsi sulla porta e, dopo averla immobilizzata, le hanno chiesto dove fosse la cassaforte.

Casolari occupati, Lega: "Ormai fenomeno preoccupante a Formigine" ... nel corso di un servizio perlustrativo, hanno individuato due cittadini tunisini che avevano occupato abusivamente un casolare di campagna di proprietà di un'anziana signora. I militari hanno ...

Due vecchiette fermano un ladro d'appartamento a suon di bastonate Genova Voltri - Pensava di farla franca un ladro che, ieri, era entrato in casa di un'anziana signora sulle alture di Voltri. Ma non aveva tenuto conto del fatto che le vecchiette non sono tutte uguali. Così la potenziale vittima della rapina in casa, spalleggiata da una vicina armata ...

Monteverde, anziana signora immobilizzata e rapinata, arrestato 27enne La Milano Anziana signora rapinata nel quartiere Monteverde Roma Anziana signora rapinata a Monteverde Roma riesce ad avvisare la Polizia di Stato di aver appena subìto una rapina in casa: ...

Muore per un malore alla pensilina dei bus alla stazione Alcuni passanti l'hanno vista accasciarsi a terra e perdere i sensi. E' stato un improvviso malore secondo 118 e polizia ad uccidere una anziana signora che si trovava in attesa di un mezzo pubblico a ...

