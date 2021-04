Antonino Cannavacciuolo: spunta la foto del passato | Pesava solo 82 chili! (Di giovedì 22 aprile 2021) Antonino Cannavacciuolo è un grandissimo chef italiano diventato famoso come giudice di Masterchef, la sua immagine è legata a quella di un uomo piuttosto imponente, una foto del passato però lo vede molto diverse. Siete curiosi di vederla? Antonino Cannavacciuolo – political24Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più conosciuti e apprezzati nel nostro Paese, conduttore di diversi programmi televisivi riguardanti la cucina. A Masterchef, dove si è distinto come giudice ha colpito tutti con il suo carisma e la sua spontaneità procurandosi un vasto seguito che ora non perde tutti i suoi appuntamenti televisivi. Ulteriore prova del suo travolgente successo è il suo profilo Instagram seguito da quasi 3 milioni di persone dove lui, come tanti altri ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021)è un grandissimo chef italiano diventato famoso come giudice di Masterchef, la sua immagine è legata a quella di un uomo piuttosto imponente, unadelperò lo vede molto diverse. Siete curiosi di vederla?– political24è uno degli chef più conosciuti e apprezzati nel nostro Paese, conduttore di diversi programmi televisivi riguardanti la cucina. A Masterchef, dove si è distinto come giudice ha colpito tutti con il suo carisma e la sua spontaneità procurandosi un vasto seguito che ora non perde tutti i suoi appuntamenti televisivi. Ulteriore prova del suo travolgente successo è il suo profilo Instagram seguito da quasi 3 milioni di persone dove lui, come tanti altri ...

