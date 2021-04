Anticipazioni L’Isola dei Famosi, puntata del 22 Aprile: nuovi naufraghi in arrivo, chi vincerà al televoto, nuovo leader ed altre nomination (Di giovedì 22 aprile 2021) Anticipazioni della puntata de L’Isola dei Famosi di Giovedì 22 Aprile: chi vincerà il televoto, nuove prove, nomination e molto altro. Dopo l’imperdibile puntata di Lunedì 19, anche questa sera, Giovedì 22 Aprile, L’Isola dei Famosi terrà compagnia il suo pubblico a partire dalle ore 21:40 circa. Con al suo timone sempre la splendida Ilary L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 22 aprile 2021)delladedeidi Giovedì 22: chiil, nuove prove,e molto altro. Dopo l’imperdibiledi Lunedì 19, anche questa sera, Giovedì 22deiterrà compagnia il suo pubblico a partire dalle ore 21:40 circa. Con al suo timone sempre la splendida Ilary L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

