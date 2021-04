(Di giovedì 22 aprile 2021) Torna in prima serata su Rete 4 “”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata in onda222021, sarà ospite Flavio Briatore: si commenterà il caso Grillo e si farà un’analisi sull’Italia che riapre.puntata 222021 Ampio spazio sarà dedicato alla corsa alle vaccinazioni. Mentre il commissario Figliuolo ha assegnato a ogni regione un obiettivo giornaliero per raggiungere le 500.000 dosi quotidiane a livello nazionale, il problema resta quello dell’approvvigionamento a cui si aggiungono i furbetti del vaccino. E poi, il parere sui fatti della settimana di Mauro Corona ...

CorriereCitta : Anticipazioni Dritto e Rovescio, stasera in tv giovedì 22 aprile: interviste, temi e chi sono gli ospiti… - Arenel25 : RT @twiglady2: Ho deciso che guarderò le puntate di questa settimana e ogni interazione Rocco-Irene con sospetto e senza speranza alcuna, f… - incanti_sava : RT @twiglady2: Ho deciso che guarderò le puntate di questa settimana e ogni interazione Rocco-Irene con sospetto e senza speranza alcuna, f… - Mari91158540 : RT @twiglady2: Ho deciso che guarderò le puntate di questa settimana e ogni interazione Rocco-Irene con sospetto e senza speranza alcuna, f… - twiglady2 : Ho deciso che guarderò le puntate di questa settimana e ogni interazione Rocco-Irene con sospetto e senza speranza… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Dritto

Spettacoli News

Un'altra ipotesi puntacontro Alberto : il Palladini non ha mai perdonato Roberto per ... Rileggi le ultimedi Un Posto al Sole . - Advertisement -e Rovescio:e ospiti puntata 15 aprile 2021 Ampio spazio sarà dedicato al tema delle riaperture. Focus anche sulle proteste di piazza che hanno coinvolto tutte le città italiane ...Le anticipazioni di "Dritto e rovescio" in onda stasera su Retequattro in prima serata con la conduzione di Paolo Del Debbio ...Dritto e Rovescio anticipazioni video, temi e argomenti puntata giovedì 15 aprile 2021 su Rete 4, Del Debbio. Ospite Flavio Briatore.