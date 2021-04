Antica Kroton, Spirlì: “riparte il progetto, necessaria la bonifica dell’area” [VIDEO] (Di giovedì 22 aprile 2021) Tavolo tecnico in Cittadella con Mibact e Comune sul progetto relativo ai tesori archeologici di Crotone. Il presidente della Regione: “necessaria bonifica dell’area” “Finalmente è stata ripresa la discussione su “Antica Kroton”: questa mattina abbiamo trovato una nuova via e la prossima settimana ci incontreremo per far ripartire un progetto che era stato abbandonato da troppi anni”. È quanto dichiara il presidente della Regione, Nino Spirlì, al termine della riunione tecnica – che si è svolta oggi nella Cittadella “Jole Santelli” di Catanzaro – dedicata al progetto “Antica Kroton”. Per la Regione Calabria, oltre al presidente Spirlì, erano presenti i direttori generali Maria ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Tavolo tecnico in Cittadella con Mibact e Comune sulrelativo ai tesori archeologici di Crotone. Il presidente della Regione: “” “Finalmente è stata ripresa la discussione su “”: questa mattina abbiamo trovato una nuova via e la prossima settimana ci incontreremo per far ripartire unche era stato abbandonato da troppi anni”. È quanto dichiara il presidente della Regione, Nino, al termine della riunione tecnica – che si è svolta oggi nella Cittadella “Jole Santelli” di Catanzaro – dedicata al”. Per la Regione Calabria, oltre al presidente, erano presenti i direttori generali Maria ...

