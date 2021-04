Annullata ordinanza custodia marito Barbara Corvi (Di giovedì 22 aprile 2021) Il tribunale del Riesame di Perugia ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere notificata lo scorso 30 marzo a Roberto Lo Giudice, accusato di omicidio volontario, occultamento o ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) Il tribunale del Riesame di Perugia ha annullato l'dicautelare in carcere notificata lo scorso 30 marzo a Roberto Lo Giudice, accusato di omicidio volontario, occultamento o ...

