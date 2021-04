Anna Macina | Lega | Forza Italia e Italia Viva chiedono le dimissioni dopo le parole su Giulia Bongiorno

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 aprile 2021) Può un’inchiesta su una materia particolarmente delicata, come una presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna molto giovane, diventare un caso politico al punto da spaccare la maggioranza di governo? Può, se uno degli indagati è il figlio del fondatore del Movimento 5 stelle e l’avvocato della ragazza che ha denunciato è una senatrice della. Nella vicenda dell’inchiesta nei confronti del figlio di Beppe Grillo, Ciro - indagato dalla procura di Tempio Pausania insieme con alcuni amici,la denuncia di una ragazza che li ha accusati di avere abusato di lei in una notte di estate a Porto Cervo - si è insinuato uno scontro che ha ben poco di giudiziario, ma forti connotati politici. La sottosegretaria alla Giustizia, del Movimento 5 stelle - a pochi giorni dal contestatissimo video in ...